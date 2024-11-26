Депутат Василькова заявила о необходимости технологического перехода промышленности

Комитет Госдумы по промышленности и торговле ведет системную работу, направленную на законодательное обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности России. Об этом на заседании специальной комиссии бюро высшего совета «Единой России» по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию рассказала депутат первый зампред комитета по экономической политике Мария Василькова.

Заседание на тему «Законодательное обеспечение развития промышленности и достижения технологического суверенитета» прошло в рамках международного форума-выставки «Российский промышленник».

Как подчеркнула Василькова, в современных условиях, когда внешние вызовы требуют консолидации всех сил, развитие промышленного потенциала России стало одной из ключевых задач государственной политики.

По ее словам, работа комитета ведется в тесном взаимодействии с правительством РФ, профильными министерствами, представителями промышленности и экспертным сообществом.

«Такой подход позволяет формировать сбалансированные и эффективные законодательные решения, направленные на обеспечение устойчивого роста промышленного производства, импортозамещения, развития высокотехнологичных отраслей и снижения зависимости от внешних факторов», — сказала депутат.

Она подчеркнула, что развитие промышленности является основой экономической стабильности и процветания России.

«Убеждена, что для достижения целей, поставленных президентом в области технологического лидерства, необходимо обеспечить синхронизацию стратегии пространственного развития России с национальными проектами и работой по разработке мастер-планов городов-центров технологического лидерства», — добавила Василькова.

Депутат уточнила, что для достижения амбициозных целей, стоящих перед промышленностью, требуется рывок — технологический переход.

«Он должен основываться на сочетании лучших советских практик, передового международного опыта и комплексного территориального планирования», — заключила она.