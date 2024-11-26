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Журналистка Марина Ким рассказал об изменениях в Казахстане за 10 лет

Команда проекта «Новый мир» представила фильм о Казахстане

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Алексей Майшев/РИА Новости

Команда проекта «Новый мир» представила новый фильм о жизни в Казахстане. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Госдумы, телеведущая и журналист Марина Ким.

Отмечается, что съемочная команда посетила Астану, Караганду и Алматы, чтобы показать жизнь современной республики в сердце Евразии.

«Казахстан совершил рывок в финтехе, IT и креативных индустриях за последние 10 лет: Силиконовая долина Астаны, горнолыжные курорты и креативный кластер Алматы, российско-казахское производство шин в Караганде. Казахские контент-мейкеры покоряют мировые платформы роликами на русском языке, а внучка Панфилова руководит музеем Победы в Алматы. Казахстан также учреждает Международную организацию по продвижению русского языка на базе СНГ», — говорится в сообщении.

Фильм «Новый мир. Казахстан» выпустили в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в республику. Он повествует об основных достижениях Казахстана за последние годы.

Авторы фильма постарались рассказать о развитии страны в сферах финтеха, IT и креативной индустрии, а также автор уделили внимание истории республики. Так, в фильме представили Казахстан как страну, которая сохраняет свои традиции и наращивает международное сотрудничество, но при этом выходит на новый уровень развития.

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