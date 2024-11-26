Посетители московских ярмарок выходного дня смогут купить российские грецкие орехи

На московских ярмарках выходного дня наступил сезон российских грецких орехов, сообщается на сайте mos.ru.

Посетители смогут приобрести грецкие орехи из Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Ставрополья.

Москвичам напомнили, что при выборе грецких орехов необходимо обращать внимание на то, чтобы их ядра были хрустящими и мягкими, а скорлупа – светло-коричневой без пятен. Чем светлее перегородки между ядрами, тем качественнее сами орехи.

Также специалисты отметили, что грецкие орехи богаты селеном, цинком, магнием, железом, витаминами Е и группы В.

Кроме того, в грецких орехах содержатся жирные кислоты, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, регулируют давление, а также улучшают работу мозга и снижают уровень стресса.

Грецкие орехи часто используют для приготовления мясных блюд и закусок, варенья, конфет и сиропов, различных деликатесов.

Напомним, всего в Москве работают 56 ярмарок выходного дня. Они расположены возле остановок городского транспорта и жилых домов. Ярмарки работают с 8:00 до 20:00.