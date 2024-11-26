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Посетители московских ярмарок выходного дня смогут купить российские грецкие орехи

На ярмарках выходного дня в Москве наступил сезон грецких орехов

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Depositphotos

На московских ярмарках выходного дня наступил сезон российских грецких орехов, сообщается на сайте mos.ru.

Посетители смогут приобрести грецкие орехи из Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Ставрополья.

Москвичам напомнили, что при выборе грецких орехов необходимо обращать внимание на то, чтобы их ядра были хрустящими и мягкими, а скорлупа – светло-коричневой без пятен. Чем светлее перегородки между ядрами, тем качественнее сами орехи.

Также специалисты отметили, что грецкие орехи богаты селеном, цинком, магнием, железом, витаминами Е и группы В.

Кроме того, в грецких орехах содержатся жирные кислоты, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, регулируют давление, а также улучшают работу мозга и снижают уровень стресса.

Грецкие орехи часто используют для приготовления мясных блюд и закусок, варенья, конфет и сиропов, различных деликатесов.

Напомним, всего в Москве работают 56 ярмарок выходного дня. Они расположены возле остановок городского транспорта и жилых домов. Ярмарки работают с 8:00 до 20:00.

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