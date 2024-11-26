Wildberries отметил рост продаж зимних шин отечественного производства

Продажи зимней резины на Wildberries за период с середины октября по конец ноября выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов объединенной компании Wildberries и Russ. Отмечается, что рост составил 164%.

Как объяснил исполнительный директор Аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, подобный рост в сравнении с прошлым сезоном обусловлен двумя основными причинами.

«Во-первых, ростом рынка новых автомобилей на 60% по отношению к прошлому году. Соответственно, для большинства новых автомобилей владельцы самостоятельно приобретают комплект зимних шин и — причина вторая — теперь все чаще делают это онлайн на крупнейших универсальных площадках», — сказал он.

Исследование показало, что в среднем зимние шины на Wildberries подорожали за год почти на 8%. При этом, по данным аналитиков, их цена на 4% дешевле, чем в автомагазинах этой осенью.

Удалов рассказал, что в связи с более низкой стоимостью на маркетплейсе зимние шины покупают и на замену изношенным. При этом он уточнил, что небольшие диаметры шин стали наиболее популярными, так как характерны для большей части парка автомобилей. По словам экспертов Объединенной компании Wildberries и Russ, наибольшей популярностью у автовладельцев в этом сезоне пользовались шины с диаметрами 15 и 14 — примерно по 26% от общего объема реализованной зимней резины.

В исследовании отмечается, что 51% зимних шин, приобретенных в этом сезоне на Wildberries, произведены в России, еще почти 40% — в Китае. Также в число лидеров вошли Беларусь, Южная Корея и Узбекистан.

Кроме того, в сравнении с прошлым годом число зимних шин российского производства, проданных на маркетплейсе, увеличилось в 3 раза, производства Беларуси — в 2,6 раза, китайских — в 2 раза.

В Wildberries рассказали, что на маркетплейсе примерно в 10 раз чаще покупают шипованную зимнюю резину, чем нешипованную. При этом продажи нешипованной показали лучшую динамику по сравнению с прошлым годом — на 173%.