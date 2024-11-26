Рецидивист изнасиловал женщину в подворотне Луганска, угрожая ей дверным ключом

В Луганске рецидивист напал на женщину в подворотне и изнасиловал ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Ленинском районе. Злоумышленник заметил женщину возле продуктового магазина и стал ее преследовать. Когда они зашли в подворотню, где больше никого не было, мужчина напал на нее и изнасиловал, угрожая дверным ключом. Пострадавшая испугалась и подумала, что в руках преступника находится нож.

После случившегося женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина, который ранее уже шесть раз был осужден за аналогичные преступления. В отношении преступника возбудили новое уголовное дело, он находится в СИЗО.

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