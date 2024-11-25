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Пьяный приятель изуродовал знакомую, откусив ей кончик носа

В Тверской области мужчина, укусивший знакомую за нос, получил 3 года колонии

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Тверской области получил три года колонии за то, что напал на знакомую и укусил ее за нос. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 1 января 2024 года, нетрезвый россиянин находился в кафе вместе со своей знакомой. В какой-то момент мужчина устроил ссору с другими посетителями заведения, в конфликт вмешалась его спутница. Агрессор укусил ее за кончик носа.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, укушенная рана зажила, но теперь женщине требуется пластическая операция. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что пьяная жительница Кинешмы откусила знакомой кончик носа, женщины распивали алкоголь и поссорились. Тогда одна из них взяла бутылку и ударила ею приятельницу по голове и укусила ее за нос. Пострадавшая вызвала скорую помощь, врачи после осмотра диагностировали у нее укушенную рану и заявили, что рубец на ее месте сохранится на всю жизнь, так как он меняет строение тканей вокруг носа и черты лица. Чтобы избавиться от него, потерпевшей потребуется косметическая операция.

Ранее туристу откусили нос во время драки на горнолыжном курорте.

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