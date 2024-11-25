Сюткин выступил на сцене от «Афиши Рестораны» на вечере Gimpel 100

В Москве в историческом гастрономе «Елисеевский» 21 ноября прошел праздник высокой кухни Gimpel 100. Его главным партнером стал «Афиша Рестораны», сообщает пресс-служба проекта.

В рамках партнерства команда «Афиша Рестораны» обеспечила информационную поддержку, а также выступила спонсором мероприятия. Кроме того, на мероприятии работала брендированная сцена издания, где гости выступали в формате «открытого микрофона».

Отмечается, что в «Елисеевском» собрались более 250 гостей, среди которых были звезды гастрономической индустрии, рестораторы, гастроэнтузиасты и представители медиа.

Участникам представили выступления шефов в формате «капустника», музыкальные номера и фуршет с русскими гастрономическими традициями. Саундтреком вечера стали выступления Валерия Сюткина и мишленовского шефа Евгения Викентьева с группой Acid Orchestra.

Кроме того, «Афиша Рестораны» взяла эксклюзивное интервью у основателей Gimpel – Игоря и Кати Ланцман. Они рассказали об уникальной концепции ресторана и его значении для гастрономической культуры.

Напомним, Gimpel отпраздновал 5 сезонов с участием 100 шеф-поваров из разных уголков мира. Среди именитых гостей: Том Халпин (Maya), Глен Баллис, Александр Раппопорт, Максим Деллос, Мирко Дзаго, Андрей Махов, Владислав Пискунов и другие.