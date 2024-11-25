В Ленобласти в канаве возле отеля нашли полуголого подростка

Во Всеволожском районе Ленинградской области на территории турбазы нашли подростка в шортах, юноша лежал в канаве с водой лицом вниз, спасти его не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

16-летнего юношу без сознания утром 24 ноября нашла прохожая, мальчик был одет в шорты и зимнюю куртку и лежал лицом вниз. Прибывшие на место медики спасти его не смогли. По предварительной информации, несовершеннолетний упал в канаву и захлебнулся.

По данным «78.ru», перед происшествием молодой человек бегал по территории отеля с бутылкой в руках. Известно, что юноша подрабатывал курьером в службе доставки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморье мужчина напал с ножом на подростка. Пострадавшего с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в Арсеньевскую больницу. Полицейские задержали нападавшего. По версии следствия, агрессор напал на подростка в своей квартире после словесной перепалки. Он несколько раз ударил юношу ножом, после чего последнему удалось сбежать. Что несовершеннолетний делал в доме у мужчины, не уточняется.

Ранее в Ленобласти пьяный подросток бросался с ножом на прохожих.