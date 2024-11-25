В Судебном департаменте сообщили о восстановлении ряда сервисов ГАС «Правосудие»

Сайты судов общей юрисдикции и сервис подачи электронных заявлений в суд восстановлены после сбоя. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Отмечается, что запущен интернет-портал ГАС «Правосудие», восстановлена работа раздела «Судебное делопроизводство», ведется наполнение других разделов сайтов судов общей юрисдикции.

Также запущены сайты судебных участков мировых судей и управлений Судебного департамента в субъектах РФ — специалисты настраивают их и наполняют.

Кроме того, восстановлена работа сервиса «Электронное правосудие» — пользователи могут подать заявления в суд в электронном виде.

Функционирует и программно-технический комплекс, отвечающий за взаимодействие судов с государственными органами и организациями посредством.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали правительственный сервис ГАС «Правосудие».