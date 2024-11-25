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Старшеклассникам представили Дальний Восток как центр карьерных возможностей

В Москве завершился Форум школьников в рамках «Дней регионов Дальнего Востока»

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Дни регионов Дальнего Востока в Москве

В Москве завершился Второй Форум школьников, который знакомит учеников 10-11 классов центральных регионов России с Дальневосточным федеральным округом. Мероприятие собрало более 2500 старшеклассников из Центрального федерального округа, сообщили организаторы.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» и стало платформой для знакомства молодежи с уникальными возможностями, которые предлагает Дальний Восток России.

Евгений Попов, депутат Государственной думы РФ, отметил, что Дальний Восток и Москва являются центрами суперсилы в России, предлагая широкий спектр образовательных и карьерных возможностей.

«Важно показать школьникам, что у них есть выбор. На Дальнем Востоке множество уникальных специальностей, таких как ихтиология и ракетостроение», — подчеркнул он.

Дальний Восток переживает динамичное развитие благодаря государственной политике, направленной на улучшение социально-экономической ситуации. Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО, отметил: «Развитие региона невозможно без людей. Мы стремимся привлечь молодежь и предпринимателей для реализации амбициозных проектов».

Николай Табашников, председатель жюри конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», подчеркнул уникальность природных ресурсов региона и его потенциал в развитии туризма. Конкурс уже привлек 400 заявок, что свидетельствует о растущем интересе к этому направлению.

Форум предоставил старшеклассникам возможность узнать о перспективах учебы в дальневосточных вузах. За последние семь лет количество студентов из других регионов, выбирающих дальневосточные учебные заведения, увеличилось с 5% до почти 12%. Участники форума также имели возможность пообщаться с представителями бизнеса и органов власти.

Форум школьников стал важным шагом к информированию молодежи о возможностях на Дальнем Востоке. Участники отметили полезность мероприятия и выразили желание рассмотреть дальневосточные вузы как варианты для будущего обучения.

Фестиваль «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» — проект, организованный при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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