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Россиянин украл телефон во время застолья и сбежал, выпрыгнув в окно

В Забайкалье мужчина украл телефон и сбежал через окно

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Читы ограбил знакомую и сбежал с украденным телефоном, выпрыгнув из окна второго этажа. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

В правоохранительные органы обратилась жительница Читы, женщина сообщила, что распивала спиртные напитки вместе со своим знакомым. В какой-то момент собутыльник схватил ее телефон со стола и вместе с ним выпрыгнул в окно со второго этажа.

Потерпевшая, находясь в нетрезвом состоянии, не смогла воспрепятствовать действиям злоумышленника. Вора удалось задержать, им оказался 37-летний читинец. На допросе мужчина признал свою вину. По его словам, зная, что входная дверь заперта на ключ, он решил покинуть помещение через окно, спустившись вниз по решеткам. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.

Ранее вор украл из квартиры в Калининградской области телевизор и двух щенков.

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