В Санкт-Петербурге открыли первый цех в России по переработке отходов грибами

В Санкт-Петербурге открылось производство SPAWN, которое перерабатывает отходы с помощью грибного мицелия. Это первое в России подобное производство. Технологию разработала финалистка национальной премии «Россия – страна возможностей» Дарья Токарева, сообщает пресс-служба премии.

Отмечается, что производство позволяет в процессе переработки с помощью грибов целлюлозосодержащих композитных отходов создавать функциональные изделия.

«Когда у меня родилась идея создать такую технологию, мы делали буквально все дома, даже эксперименты проводили. Потом сделали свою лабораторию, после – опытный цех и открыли в нем продажи. Поняли, что технология работает не только в лабораторных условиях, но и позволяет создавать изделия. Сейчас наша задача оптимизировать все процессы, наладить линию, чтобы у нас появился конвейер», — рассказала Токарева.

Производство рассчитано на переработку до 8 тонн отходов в месяц. Первая партия товаров, произведенных из переработанных отходов, будет выпущена зимой 2025 года.

Как уточнила финалистка премии, переработка и производство осуществляется в одном цикле. По ее словам, бизнес-модель в компании также двойная.

«Для B2B предлагаются услуги по вывозу отходов, или по установке и обслуживанию боксов для сбора отходов. Данные услуги предоставляются для государства и для бизнеса. Для государства это возможность закрыть, например, показатели по национальным целям. Но по большей части SPAWN работают именно с бизнесом, здесь заказчикам важно, не теряя в деньгах, повысить лояльность своих клиентов», — рассказала Токарева.

Она рассказала, что по итогу переработки получается экологичный материал с низкой себестоимостью и широким спектром применения. Токарева планирует открыть 6 филиалов в России, а также выйти на международный рынок.

Напомним, решение было представлено президенту России Владимиру Путину в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» и председателю Сбербанка Герману Грефу. Также проект получил одобрение президентской платформы «Россия – страна возможностей».