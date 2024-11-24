Россиянин обварил знакомую кипятком из чайника

В Кирове будут судить местного жителя, который в ходе ссоры облил знакомую кипятком из чайника, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в середине августа 2024 года, 54-летняя кировчанка распивала спиртные напитки вместе со своим 45-летним приятелем. В ходе застолья пара поссорилась, мужчина схватил стоявший на столе чайник и выплеснул кипяток на знакомую.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Новгородской области перед судом предстанет иностранец, которого обвиняют в том, что он откусил человеку ухо. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО. По данным источника, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Теперь следователи собрали все необходимые доказательства вины иностранца. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее двое россиян пытали знакомого кипятильником, а потом обокрали.