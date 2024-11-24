Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обварил знакомую кипятком из чайника

В Кировской области мужчина поссорился со знакомой и облил ее кипятком

close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Кирове будут судить местного жителя, который в ходе ссоры облил знакомую кипятком из чайника, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в середине августа 2024 года, 54-летняя кировчанка распивала спиртные напитки вместе со своим 45-летним приятелем. В ходе застолья пара поссорилась, мужчина схватил стоявший на столе чайник и выплеснул кипяток на знакомую.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Новгородской области перед судом предстанет иностранец, которого обвиняют в том, что он откусил человеку ухо. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО. По данным источника, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Теперь следователи собрали все необходимые доказательства вины иностранца. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее двое россиян пытали знакомого кипятильником, а потом обокрали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами