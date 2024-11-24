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В Щелково пенсионер избил дочь и стрелял в нее из ружья

В Подмосковье пенсионер избил и обстрелял дочь из ружья

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Щелково задержан 65-летний местный житель, который в ходе ссоры избил дочь и выстрелил в нее из ружья. Об этом сообщает УМВД Московской области.

Инцидент произошел 23 ноября в многоэтажке по улице Сиреневой. Между 65-летним отцом и 35-летней дочерью произошел конфликт, в ходе ссоры пенсионер избил дочь и угрожал ей пистолетом. Женщине удалось вырвать оружие из рук отца и выбежать из квартиры. Россиянин схватил охотничье ружье и дважды выстрелил вслед дочери, пули попали во входную дверь.

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелка, у него изъяты пневматический пистолет и два ружья, зарегистрированных в установленном порядке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что россиянка получила пулю в шею, остановившись на обочине дороги. 31-летняя женщина ехала вместе со своим приятелем на легковом автомобиле. Пара остановилась на обочине, чтобы отдохнуть. Россиянка вышла из машины, в этот момент раздался выстрел, пуля попала женщине в шею, спасти ее не удалось. Сразу после происшествия из леса выехал автомобиль марки «УАЗ» и скрылся. Полицейские остановили машину на въезде в Нижнеудинск, в салоне находились 48-летний мужчина, его 27-летний сын, а также их 42-летний друг. Выяснилось, что мужчины занимались незаконной охотой

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Ранее в Ленобласти неизвестный напал на охотника и пытался забрать у него оружие.

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