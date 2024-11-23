Подмосковная спортсменка стала второй на «Кубке Содружества» по биатлону

Биатлонистка из Подмосковья Кристина Резцова финишировала второй в спринте на 7,5 км в первый день второго этапа «Кубка Содружества», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Первой в спринте стала Тамара Дербушева, а третьей — Светлана Миронова.

Второй этап проходил в Ханты-Мансийске 22 ноября.

Кубок Содружества в нынешнем сезоне проходит в шесть этапов. Первый состоялся еще в сентябре в Красноярске, где биатлонисты вышли на дистанции без снега на лыжероллерах. Следующие состязания запланированы в Чайковском с 18 по 23 декабря, четвертый — с 15 по 20 января 2025 года в Демино, пятый — с 13 по 24 февраля в Сочи. Финальный пройдет с 1 по 7 апреля 2025 года в Мурманске. В соревнованиях принимают участие 84 спортсмена из России и Белоруссии.