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В Петербурге полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию, выпив моющее средство

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок выпил моющее средство и оказался в реанимации

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Василеостровском районе Петербурга полуторагодовалый ребенок получил тяжелые ожоги, выпив средство для удаления жира. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шевченко, в детскую больницу №5 был госпитализирован полуторагодовалый мальчик в тяжелом состоянии. У маленького пациента медики диагностировали химические ожоги рта и глотки.

По словам матери пострадавшего, сын выпил средство для удаления жира «Адриэль», которое стояло в пакете у двери. Ребенок смог разорвать упаковку. Известно, что семья не состоит на профилактических учетах и оценивается как благополучная, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. За жизнь мальчика борются врачи.

До этого сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления. Медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Ранее в Якутии двухлетняя девочка выпила уксус.

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