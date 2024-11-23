В Петербурге мигрант изнасиловал дочь своей сожительницы

В Петербурге мигранта из Таджикистана обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой, мужчина несколько месяцев приставал к ребенку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

20-летнего гражданина Таджикистана задержали 21 ноября в Московском районе Петербурга. Мужчину обвиняют в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы.

По данным местных СМИ, с заявлением в правоохранительные органы обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что проживала с новым возлюбленным несколько месяцев, все это время он оказывал несовершеннолетней знаки внимания. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге задержали гражданина Таджикистана, которого подозревают в изнасиловании школьницы. 21-летний молодой человек познакомился с 15-летней соотечественницей, которая учится в Курганской области. Спустя пару месяцев переписки иностранец предложил знакомой приехать к нему. Мигрант сам привез школьницу в Екатеринбург, в съемную квартиру. Там он хотел сблизиться с подростком, но та отказалась, и тогда молодой человек стал угрожать ей ножом, затем изнасиловал.

Ранее в Подмосковье мигрант заманил 13-летнюю девочку к себе домой и надругался.