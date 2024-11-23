Российские врачи удалили младенцу опухоль втрое больше его сердца

Хирурги Педиатрического университета Петербурга спасли пятимесячного младенца с гигантской опухолью сердца, операция длилась шесть часов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В клинику университета поступил младенец из Ульяновской области. Патологию сердца у девочки выявили еще во время внутриутробного развития. На 36-й неделе беременности ультразвуковое исследование показало наличие у плода объемного образования в сердце.

Сразу после рождения у девочки диагностировали кардиопатологию — опухоль, которая перекрывала путь оттока крови. Было принято решение об удалении новообразования, которое было втрое больше массы сердца ребенка.

«Из-за своих размеров опухоль сдавливала левый главный бронх и не позволяла левому легкому участвовать в акте дыхания. Состояние девочки стало тяжелым, нестабильным из-за недостаточности кровообращения, дисбаланса легочного кровотока, отека легких», — сообщили в клинике.

Опухоль настолько проросла в ткани, что выполнить биопсию было возможно только в ходе операции на открытом сердце, новообразование оказалось доброкачественным. Ребенок длительное время находился в отделении реанимации и продолжает лечение в клинике.

Ранее четырехлетнюю девочку с опухолью зрительного нерва спасли тюменские врачи.