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Почти 8 тысяч тонн отходов собрали волонтеры «Чистой Арктики» в четвертом сезоне

Почти 8 тысяч тонн отходов собрали волонтеры «Чистой Арктики» в четвертом сезоне

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Волонтеры «Чистой Арктики»

Итоги реализации проекта «Чистая Арктика» в 2024 году подвели в Совете Федерации. Результаты работы были представлены в формате фотовыставки «Чистая Арктика – для людей с характером», сообщили организаторы.

За четвертый сезон волонтеры «Чистой Арктика» собрали 7800 тонн отходов, очистили почти 300 га территории, в самом проекте приняли участие 1700 человек.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова отметила, что за четыре года проект существенно вырос.

«Хочу сказать, что в волонтерском движении принимает участие не только молодёжь, а представители разных возрастных групп, и даже представители старшего поколения. Большое спасибо всем за такой труд, за такой порыв души и сердца, за желание принимать участие в таком благородном деле. <...> Поэтому мы сегодня с большим удовольствием принимаем волонтеров, которые сделали большой вклад в проведение акции и показали впечатляющие результаты по нынешнему году», — отметила Карелова.

В 2024 году волонтеры впервые добрались до самой Северной точки Евразии – мыса Челюскин. По итогам экспедиции на мысе появилась волонерская база.

Также в 2024 году «Чистая Арктика» стала оператором проекта «Медвежий патруль». Он реализуется в арктических регионах, где обитает белый медведь. Его задача – минимизация конфликтов между человеком и белым медведем.

В общей сложности за четыре года в экспедициях проекта «Чистая Арктика» приняло участие 7700 человек. Они собрали 19800 тонн отходов и очистили 791 га арктической земли.

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