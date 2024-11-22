Главный редактор портала «Рамблер» анонсировала создание комитета по контенту

Рунет меняется, а российские медиа меняются вместе с ним, заявила главный редактор портала «Рамблер» (входит в Rambler&Co) Дарья Зарецкая на форуме российских издателей «Издательский бизнес / Publishing expo. Новые вызовы – новые возможности».

«Успех в борьбе за аудиторию сегодня во многом определяется способностью интегрировать передовые технологии, включая ИИ, и гибко реагировать на запросы пользователей», — сказала она.

Зарецкая добавила, что умение предвосхищать изменения и адаптировать каналы коммуникации под новые предпочтения являются ключевым на пути к успеху.

«Рамблер демонстрирует, что применение ИИ для анализа данных, персонализации и автоматизации контента помогает сохранить конкурентоспособность в новых условиях», — отметила она.

Спикеры также обсудили влияние искусственного интеллекта на поиск и трафик, как его использование меняет работу редакций, а также юридические аспекты технологии.

В сессии приняли участие главный редактор сайта vm.ru Александр Глуходедов, главный редактор АГН «Москва» Александра Воронченко и другие.