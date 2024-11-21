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«Газету.Ru» назвали брендом 2024 года среди федеральных СМИ рунета

«Газета.Ru» стала лауреатом премии «Бренд года в России»

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Unsplash

«Газета.Ru» победила в номинации «Интернет-СМИ» премии «Бренд года в России», сообщает пресс-служба премии.

Самыми важными достижениями эксперты премии назвали высокий объем произведенного контента, аудиторные показатели и коммуникационную стратегию издания.

«От имени «Газеты.Ru» хочу поблагодарить жюри за эту награду. В 2024 году наше издание отмечает 25-летие и остается одним из ведущих технологичных СМИ в России», — отметила главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова.

Она отметила, что издание начало использовать ИИ для ускорения публикации контента.

«Мы будем и дальше обеспечивать читателей качественным и эксклюзивным контентом, развивая новые форматы с использованием ИИ», — сказала она.

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