«Газету.Ru» назвали брендом 2024 года среди федеральных СМИ рунета

«Газета.Ru» победила в номинации «Интернет-СМИ» премии «Бренд года в России», сообщает пресс-служба премии.

Самыми важными достижениями эксперты премии назвали высокий объем произведенного контента, аудиторные показатели и коммуникационную стратегию издания.

«От имени «Газеты.Ru» хочу поблагодарить жюри за эту награду. В 2024 году наше издание отмечает 25-летие и остается одним из ведущих технологичных СМИ в России», — отметила главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова.

Она отметила, что издание начало использовать ИИ для ускорения публикации контента.

«Мы будем и дальше обеспечивать читателей качественным и эксклюзивным контентом, развивая новые форматы с использованием ИИ», — сказала она.