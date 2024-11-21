Подросток вымогал у 10-летней девочки интимные фото в обмен на бонусы в игре

В Башкирии старшеклассника задержали за растление 10-летней девочки, подросток вымогал у ребенка интимные фотографии в обмен на бонусы в онлайн игре Roblox. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 10-летней девочки, женщина рассказала, что неизвестный юноша вымогал у ее дочери фотографии непристойного содержания. По словам девочки, она познакомилась с 17-летним подростком из Башкирии в сети, юноша предложил ребенку бесплатную валюту в онлайн-игре, а взамен потребовал интимные фото.

Школьница долго не соглашалась на предложение, но в итоге отправила молодому человеку несколько снимков в обнаженном виде, не получив обещанные бонусы, она рассказала о произошедшем матери.

Юношу задержали, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Известно, что 11-классник из благополучной полной семьи, на учете в органах не состоит.

Ранее в Красноярском крае задержали мужчину за покупку интимных фото шестиклассницы.