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В Приморье двое мужчин похитили прохожего и попались полиции

В Приморье задержали мужчин, похитивших прохожего из-за замечания

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Global Look Press

В Большом Камне задержаны подозреваемые в похищении человека, двое мужчин избили и затолкали прохожего в машину из-за замечания. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел 20 ноября во дворах жилых домов по улице Парковой. Двое мужчин нарушили общественный порядок и мочились на улице. Один из прохожих сделал им замечание, в ответ злоумышленники избили его, затолкали в багажник автомобиля Nissan Tiida и попытались уехать.

Потерпевшему удалось открыть дверь багажника и выбраться, он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемых в похищении задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае пятеро мужчин похитили девушку и заставили ее переписать на них имущество. После этого похитители отпустили жертву, а на следующий день один из бандитов заехал за пострадавшей и отвез ее в МФЦ, чтобы подписать договор купли-продажи. Вымогателя задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье неизвестные похитили россиянина и истязали его в лесу, снимая на видео.

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