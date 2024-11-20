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Российские многодетные семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь

Юристы будут бесплатно поддерживать многодетные семьи в жилищных спорах

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о бесплатной юридической помощи для многодетных семей. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что бесплатная юридическая поддержка будет предоставляться многодетным семьям в отстаивании прав на жилье, восстановлении имущественных прав в случае чрезвычайной ситуации, для сохранения права собственности на земельный участок, защиты от незаконного увольнения и так далее.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, представляющий ЕР, отметил, что сейчас более чем в 50 регионах России у многодетных семей есть право получения бесплатной юридической помощи.

Однако он указал, что там, где эта мера поддержки предоставляется по региональному законодательству, зачастую многодетной семьей считается семья с четырьмя детьми, а не тремя, как в указе президента, выпущенном в начале Года семьи.

По предлагаемому партией новому закону юридическую помощь будут получать семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми в возрасте до 23 лет, продолжающими обучение, уточнил Метелев.

Кроме того, он добавил, что ЕР считает необходимым расширить перечень бесплатных юридических услуг помощью юриста в установлении и оспаривании материнства и отцовства.

По мнению председателя думского комитета, это окажется важной поддержкой в случае, например, когда необходимо установить отцовство погибших в специальной военной операции бойцов, не заключивших официальный брак.

«Услуга может пригодиться и супруге погибшего военнослужащего, если на момент гибели мужа она была беременна», — пояснил Метелев.

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