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В Подмосковье пятимесячный младенец вдохнул бусины от игрушки, спасти его не смогли

В Подмосковье младенец вдохнул бусины от игрушки

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Shutterstock

В подмосковной Малаховке пятимесячная девочка играла с мягкой игрушкой и вдохнула несколько бусин, прибывшие на вызов медики спасти ребенка не смогли. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК срочные новости».

Инцидент произошел 19 ноября, мать уложила младенца в кроватку и отошла заниматься бытовыми делами. Пятимесячную девочку заинтересовала плюшевая игрушка. Спустя некоторое время женщина вернулась в комнату и обнаружила, что ребенок задыхается, у нее посинели губы.

Мать немедленно обратилась в экстренные службы, оказывать дочери первую помощь она побоялась. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, спасти пострадавшую не смогла. По предварительной информации, ребенок вдохнул несколько бусин, оторвавшихся с мягкой игрушки, инородные тела перекрыли дыхательные пути. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске прохожие помогли спасти ребенка от удушья, девочка заснула с чупа-чупсом во рту. Благодаря быстрой реакции и неравнодушию прохожих, жизнь девочки удалось спасти. На место была вызвана бригада скорой помощи, девочка отдышалась и попросила попить, она госпитализирована.

Ранее в Приморье ребенок едва не задохнулся, проглотив бусину.

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