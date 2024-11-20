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Ребенка придавило упавшим шкафом в школе Красноярска

В школе Красноярска на ребенка упал шкаф

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Подросток из Красноярска получил несколько порезов, когда на него упал шкаф на перемене. Об этом сообщает Telegram-канал «112 Красноярск».

Инцидент произошел в школе № 76, во время перемены ученики играли в классе. В какой-то момент на одного из мальчиков упал шкаф. Стеклянная створка ударила ребенка, школьник получил ушибы и порезы шеи и руки.

По предварительной информации, причиной произошедшего стали крепления мебели, которые не выдержали детской игры. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что в Чегемском районе Кабардино-Балкарии следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка в детском саду, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. На ребенка упал шкафчик для вещей, установленный в раздевалке младшей группы. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, полученные телесные повреждения квалифицируются как повлекшие тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее врачи не смогли спасти двухлетнего мальчика, которого придавило телевизором в Москве.

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