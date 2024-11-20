Врач рассказал, как распознать у себя ХОБЛ на ранних сроках

Хроническая обструктивная болезнь легких — это прогрессирующее заболевание дыхательных путей, которое характеризуется ограничением воздушного потока в легких. Основная опасность ХОБЛ заключается в серьезных осложнениях, в том числе внелегочных. Об этом «Газете.Ru» рассказал Заурбек Айсанов, д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ФДПО ИНОПР ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова МЗ РФ, эксперт социального проекта «Дыши легко».

«Среди них сердечно-сосудистые заболевания, легочная гипертензия, пневмоторакс. ХОБЛ лидирует по уровню летальности болезней органов дыхания и входит в тройку самых смертельно опасных заболеваний, уступая лишь инсульту и ишемической болезни сердца. При этом сегодня в среднем только в 25% случаев заболевания выявляется на ранних стадиях», — объяснил он.

ХОБЛ не возникает в один день, а развивается под воздействием определенных факторов на протяжении долгих лет.

К главной причине развития ХОБЛ эксперты однозначно относят курение — этот фактор наблюдается в анамнезе 80-90% пациентов. Табачный дым повреждает легкие, вызывая воспаление и разрушение легочной ткани. Чем дольше человек курит, тем выше риск ХОБЛ. При этом под угрозой находятся не только активные, но и пассивные курильщики. Не стоит думать, что замена обычных сигарет электронными, а также переход на вейпы обезопасит от возникновения болезней дыхательных путей. Данные типы курения приводят к развитию целого ряда других опасных видов болезней органов дыхания.

«Существенным образом на состояние легких влияет и загрязненный воздух, особенно в промышленных зонах или мегаполисах. Загрязняющие вещества, такие как частицы пыли, химические соединения и газы, раздражают дыхательные пути и вызывают воспаление. Важное место среди факторов риска занимает вредное воздействие в профессиональной среде. Работа в условиях постоянного контакта с пылью, химическими веществами или парами может увеличить риск развития ХОБЛ. Например, шахтеры, строители и работники химической промышленности подвержены повышенному риску», — отметил эксперт.

Также частые инфекции, такие как бронхит или пневмония, могут способствовать развитию ХОБЛ, особенно если они повторяются неоднократно.

ХОБЛ имеет характерные симптомы, такие как одышка, затрудненное дыхание, хронический кашель и избыточная выработка мокроты. Они являются сигналом, что пора обратиться к медицинскому специалисту и пройти обследование.

«Не существует окончательного теста для самостоятельной диагностики ХОБЛ. Никакой опросник или какой-либо другой инструмент самодиагностики не дадут однозначного ответа на вопрос, является ли ХОБЛ причиной симптомов. Главным методом, который позволяет верифицировать диагноз ХОБЛ при соответствующем анамнезе и клинике и определить тяжесть заболевания, является спирометрия — исследование функции внешнего дыхания. Этот метод является безболезненным и безопасным, но может быть использован только с медицинским специалистом, который понимает, как грамотно провести тестирование, знаком с противопоказаниями и имеет доступ к необходимому оборудованию», — сказал врач.

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