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Во втором Форуме школьников приняли участие 2500 старшеклассников

Во втором Форуме школьников приняли участие 2500 старшеклассников

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«Дни регионов Дальнего Востока в Москве»

2500 школьников Центрального федерального округа приняли участие в Форуме школьников, который проходил в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024», сообщили организаторы.

Форум, который знакомит учеников 10-11 классов центральных регионов России с Дальневосточным федеральным округом, значительно расширил свою географию, охватив школы из 14 городов: Москва, Химки, Одинцово, Балашиха, Мытищи, Владимир, Муром, Александров, Карабаново, Ковров, Орел, Мценск, Гагарин и Брянск.

Помимо деловой программы форума, для школьников были организованы тематические квесты, квизы и развлекательные мероприятия. Участники имели возможность пообщаться с представителями органов государственной власти, бизнеса из логистических компаний и сферы IT, а также представителями регионов Дальнего Востока. Среди ключевых спикеров: Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Евгений Попов, журналист, депутат Государственной Думы РФ, Николай Табашников, председатель жюри конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», программный редактор платформы «КИНОСФЕРУМ.РФ».

За последние семь лет количество студентов из других регионов, выбирающих дальневосточные вузы, увеличилось с 5% до почти 12%, что свидетельствует о растущем интересе молодежи к обучению и развитию в этом регионе.

Форум школьников проходил в Москве в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», организованного при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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