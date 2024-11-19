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В России разрешили выпускать аналог «Оземпика»

Кабмин разрешил «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика» без согласия из Дании

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Правительство России разрешило корпорации «ПСК Фарма» выпускать аналог препарата «Оземпик» без разрешения и согласия от датской компании-правообладателя Novo Nordisk. Об этом сообщается в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить ООО «ПСК Фарма» использование изобретений, охраняемых российскими патентами <…>, принадлежащими компании «Ново Нордиск А/С», по 31 декабря 2025 г. включительно без согласия компании «Ново Нордиск А/C» в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид», — сообщается в постановлении.

Причина, по которой «ПСК Фарма» получила разрешение на производство — «в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан».

«Оземпик» (название действующего вещества — семаглутид) — препарат для лечение диабета II типа. Позднее его несанкционированно стали применять для в борьбе с избыточным весом и ожирением.

До этого журнал Circulation опубликовал материал о побочном эффекте «Оземпика» — препарат уменьшил массу мышц.

Ранее в новые рекомендации по профилактике инсульта в США внесли Оземпик.

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