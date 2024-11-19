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Красноярцам представят архивные фотографии Совинформбюро времен войны

Студентам СФУ расскажут о подвиге жителей Сибири в годы войны

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Пресс-служба СФУ

Фотовыставка мультимедийного проекта МИА «Россия сегодня» «Освобождение. Путь к Победе. Тыл», посвященная трудовому подвигу жителей Сибири, открылась на площадке Сибирского федерального университета в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В фотографиях уникального фотоархива Совинформбюро 1941–1945 годов сохранены образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения и восстановления исторических территорий России. Особое внимание уделено теме подвига советской молодежи в тылу в военные годы, единству исторической судьбы страны от Красноярска до Калининграда.

По словам ректора СФУ Максима Румянцева, фотовыставка «Освобождение. Путь к победе. Тыл» займет особое место в ряду выставочных проектов вуза.

«Кроме исторической ценности выставка обладает несомненным воспитательным эффектом — люди на фотографиях фактически ровесники наших студентов. Историческая параллель возникает сама собой — рассматривая архивные фотографии зрители невольно сравнивают себя с молодыми людьми, сумевшими почти 80 лет назад защитить страну, сохранить её исторические границы», — сказал Максим Румянцев.

Присутствовавший на открытии выставки первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко отметил, что регион гордится своим историческим прошлым.

«Около полумиллиона человек ушли из края на фронт, 162 тыс. человек не вернулись. Красноярску присвоено почетное звание «Города трудовой доблести». В регион были эвакуированы десятки предприятия со всего СССР. С первых дней войны в регионе производили станки, оборудование, снаряды. Молодежь трудилась на заводах, и большая часть победы ковалась в тылу», — заявил Пономаренко.

Руководитель проекта «Освобождение. Путь к Победе», начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина напомнила, что фотокорреспонденты Совинформбюро, правопреемником которого является агентство, прошли весь путь от Москвы до Берлина.

«Впервые мы представляем изображения, которые показывают, как вооружение, которое производили в Красноярске, способствовало Великой Победе». На выставке вы можете не только увидеть, но и услышать историю, в рамках проекта в партнерстве с историками создан подкаст», — заявила она.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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