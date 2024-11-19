У четверти женщин-продавцов на Wildberries месячные обороты превысили 500 тысяч рублей

Оборот бизнеса 27% женщин-селлеров на Wildberries превышает 500 тыс. рублей в месяц, а у 6% продажи могут достигать 50 млн рублей. Такие данные предоставили аналитики объединенной компании Wildberries и Russ, которые провели исследование «Портрет женщин-продавцов».

По данным аналитиков, средний возраст женщины-продавца на Wildberries — 39 лет. Более половины (59%) — это женщины в возрасте от 36 до 45 лет.

Большинство опрошенных проживают в Москве и Подмосковье, в целом на города с населением свыше 1 млн человек пришлось 63% респондентов. При этом 21% женщин-селлеров проживают в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек.

Согласно исследованию, большинство респонденток (87%) являются матерями, 14% из них — многодетными, 72% воспитывают 1 или 2 детей.

Планируют завести детей в обозримом будущем 18% женщин-селлеров. Почти все из них собираются продолжать продажу товаров после родов.

Также аналитики сообщили, что почти четверть женщин-селлеров (23%) начали собственный бизнес на Wildberries, находясь в декретном отпуске, а 44% в этот момент работали по найму.

Треть респонденток (32%) занимаются торговлей только на Wildberries, а 28% совмещают с работой по найму. 86% начали бизнес самостоятельно без помощи родных и друзей.

Более половины опрошенных сообщили, что продажа товаров на маркетплейсе позволяет им проводить больше времени с семьей. Четырем из десяти женщин продажи через Wildberries дали возможность получать стабильный доход и быть уверенными в способности обеспечить детей всем необходимым.

Кроме того, стало известно, что 85% респонденток начали работать через Wildberries после пандемии коронавируса.

Самыми популярными категориями для бизнеса через Wildberries стали продажи одежды, товаров для дома и красоты, аксессуаров, белья, а также посуды и инвентаря.

«Больше половины наших партнеров — женщины. Каждая из них — настоящий пример силы, упорства и невероятной энергии. Мы часто недооцениваем то, что делаем, воспринимаем как должное, что успеваем заниматься и семьей, и работой, и параллельно делать много всего другого», — сказала основатель Wildberries, глава Объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.

Также Татьяна Ким пожелала всем женщинам-предпринимателям новых идей и развития бизнеса.

Для 6 из 10 владелиц пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries работа с маркетплейсом Wildberries является основной, 17% из них приняли решение открыть пункт выдачи заказов, находясь в декретном отпуске.

Большая часть владелиц ПВЗ — женщины в возрасте от 36 до 45 лет. Треть из них — жительницы городов-миллионников.

Чаще всего у собственниц 2-3 пункта, а у 39% в управлении более 4 ПВЗ.

В опросе приняли участие более 550 женщин-селлеров и более 500 владелиц ПВЗ.