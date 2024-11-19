Рост зарплат в регионах России опережает рост стоимости лечения

В среднем по России стоимость лечения в месяц практически не изменилась, ее рост год к году (в расчете на одного застрахованного) составил 3,01% за услуги поликлиник и 2,7% за услуги стоматологических клиник. Это показало исследование Mains Lab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В столичных регионах цифры отличаются от общефедеральных: в Москве и Подмосковье стоимость лечения в месяц по обоим направлениям осталась практически без изменений. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано увеличение на 8,46 и 4,58%, соответственно.

Динамика в разных федеральных округах различается. Так, в ряде случаев средняя стоимость лечения в месяц снизилась. Самое сильное снижение по поликлиникам произошло на Дальнем Востоке: -11,5%. Также показатели по этому направлению сократились в Центральном (-1,14%) и Сибирском (-4,77%) федеральных округах.

Максимальное увеличение средней стоимости амбулаторно-поликлинического лечения в месяц отмечено на Северном Кавказе (26,8%) и в Южном федеральном округе (15,1%). В остальных округах – Приволжском, Северо-Западном и Уральском – эти суммы выросли соответственно на 6,2; 7,8 и 6,3%.

Эксперты Mains Lab отмечают, что на динамику средней стоимости лечения влияет не только изменение стоимости медицинских услуг, но и целый ряд других факторов, например, число обращений за медицинской помощью, количество и формат оказанных услуг.

Дальневосточный федеральный округ оказался единственным, где средние суммы снизились по обоим направлениям. Стоматологи здесь получили от страховщиков в первом полугодии 2024 года на 6,5% меньше, чем за тот же период 2023 года. Еще одним округом, где зафиксировано снижение по направлению стоматологии, стал Приволжский – на 2,4% меньше, чем в 2023-м.

Рекордсменом по росту средней стоимости лечения в месяц у дантистов стала Сибирь – сразу на 24,8%. На втором месте – ЮФО с ростом на 6,3%. По остальным округам увеличение незначительное: в Центральном ФО – 1,7%, на Урале – 2,8%, на Северном Кавказе – 3,1% и на Северо-Западе – 3,6%.

Эксперты Mains Lab сравнили данные по динамике изменений средней стоимости лечения с уровнем зарплат по федеральным округам, используя данные Росстата за два года. В целом рост стоимости лечения за редкими исключениями оказался значительно ниже, чем рост средних заработных плат за тот же период: в целом по России зарплаты выросли на 19,1%, а по округам их рост составил от 15,3% на Северо-Западе до 20,3% в Приволжском федеральном округе.

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