Студенты из Подмосковья успешно выступили на конкурсе «Большая перемена»

Студенты из Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего в конкурсе приняли участие 600 студентов, 15 из которых — из Московской области.

Лауреатами первой степени стали учащиеся Зарайского педагогического колледжа Полина Позднякова, Алина Якунина, Мария Кирюшкина, Вероника Ковалевич, а также Софья Силкина из колледжа педагогики и искусства в Егорьевске.

Конкурс «Большая перемена», организованный в рамках флагманского проекта «Россия — страна возможностей», включал образовательные мероприятия и испытания по 12 направлениям — медиа, творчество, спорт, предпринимательство и другие. Все конкурсные этапы были посвящены Году семьи.