Телеведущий порекомендовал россиянам перейти на отечественные почтовые сервисы

Факт, что Gmail используется для масштабных хакерских атак, говорит о слабых механизмах защиты этой платформы, считает журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

«Если злоумышленники могут массово распространять вредоносное ПО через этот сервис, значит, уровень фильтрации и верификации аккаунтов оставляет желать лучшего. Пользователи должны быть особенно осторожны, получая письма с Gmail, и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам», — заявил Александр Малькевич.

Он порекомендовал россиянам не пользоваться почтовым сервисом Gmail, пояснив, что Google не способен защитить персональные данные должным образом.

По его мнению, пользователям стоит перейти на отечественные почтовые сервисы: «Яндекс Почта», «Рамблер» или Mail.

С его мнением согласен член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

«Мошенники выбирают Gmail, потому что это одна из самых популярных почтовых платформ. Значит, ей доверяют миллионы людей. Злоумышленники используют этот фактор доверия, чтобы обманом заставить пользователей открыть зараженные файлы или перейти по вредоносным ссылкам», — заявил Никита Данюк.

Он отметил, что Gmail «явно не справляется с объемом таких угроз».

«Чтобы защитить себя, пользователи должны быть предельно внимательны к письмам с этого сервиса и по возможности избегать его использования для важных коммуникаций. Конечно, для большей безопасности данных стоит перейти на отечественные почтовые сервисы», — добавил член ОП РФ.

Ранее Forbes сообщил, что эксперты компании Check Point обнаружили масштабную кибератаку под названием CopyRh(ight) adamantys, которая затронула США, Европу, Восточную Азию и Южную Америку.

Отмечается, что мошенники отправляют электронные письма от имени известных компаний, используя уникальные аккаунты Gmail. Сообщения написаны на языке, соответствующем региону жертвы. Около 70% атак направлены на компании из медиа и ИТ-сектора.