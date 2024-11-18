«РН-Ванкор» высадил 400 тысяч сосен в Красноярском крае

«РН-Ванкор», входящий в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», высадил в Красноярском крае около 400 тыс. саженцев сосны, сообщается на сайте компании. Лесопосадки прошли на участках Кодинского и Ачинского лесничеств.

Предполагается, что сосна была выбрана для лесовосстановления как одно из самых выносливых деревьев, ее корневая система укрепляет почву.

«Сосны быстро растут и способны за короткое время создать значительные лесные массивы, которые становятся средой обитания многих видов животных и птиц, что имеет большое значение для восстановления природного баланса тайги», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании природоохранная программа «РН-Ванкор» помимо восстановления лесов включает в себя и восполнение водных биоресурсов. Так, за время работы компании в регионе сотрудниками «РН-Ванкор» было выпущено в водоемы Сибири более 10 млн мальков пород рыб семейств осетровых и лососевых.

Кроме того, компания реализует газовую экологическую программу, которая направлена на рациональное использование попутного нефтяного газа. Отмечается, что этот показатель в «РН-Ванкор» достигает почти 100%. Также в производство компании внедряются технологии замкнутого цикла, повторного использования ресурсов, а на ее объектах ведется мониторинг состояния окружающей среды. За 10 лет экологи предприятия провели порядка 12 тыс. таких проверок.

Помимо этого, «РН-Ванкор» поддерживает научные исследования флоры и фауны Таймыра, где реализовывается проект «Восток Ойл». Для этого компания запустила грантовую программу. В свою очередь, «Роснефть» совместно с правительством региона запустила в Красноярском крае комплексный лесоклиматический проект, ожидаемый эффект поглощения парниковых газов которого составляет 10 млн тонн СО2-эквивалента.