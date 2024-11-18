Россияне рассказали, как украшают квартиру к Новому году

Большинство (82%) россиян украшают дом или квартиру к Новому году. Об этом свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Ремонт со СберУслугами», в ходе которого у жителей страны узнали, как часто они украшают квартиру и дарят подарки на Новый год.

Исследование показало, что для 47% россиян украшение квартиры к празднику является традицией. При этом 26% респондентов отметили, что для этой цели используют минимум украшений и гирлянд. Украшают квартиру для детей 6% опрошенных, так как любят видеть радость на их лицах. В свою очередь, 18% респондентов отметили, что празднуют в спокойной обстановке и без лишнего декора.

Согласно опросу, 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома или квартиры до 3 тыс. рублей, 18% — от 4 до 5 тыс. рублей, 6% — от 6 до 10 тыс. рублей, 4% — от 10 до 15 тыс. рублей, 5% — более 15 тыс. рублей.

«Каждый третий респондент (33%) ищет вдохновение для декораций и подарков только в своем воображении. 21% посещают магазины и ярмарки, а 18% заявили, что и без вдохновения неплохо сами справляются с праздничной креативной задачей», — говорится в сообщении.

Также опрос показал, что 61% россиян дарят новогодние подарки только близким. При этом 20% дарят подарки родным и коллегам, 1% — только партнеру, а 18% — не дарят новогодние подарки

Отмечается, что опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 31 октября по 7 ноября 2024 года, охват превысил 110 тысяч интернет-пользователь, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.