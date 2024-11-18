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Стая бродячих собак напала на первоклассницу в Новосибирской области

В Новосибирской области стая собак едва не растерзала ребенка

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Depositphotos

В Коченевском районе Новосибирской области стая бездомных собак напала на семилетнего ребенка, псы повалили девочку и начали рвать на ней одежду, Об этом сообщает портал «Сиб.Фм».

Первоклассница возвращалась домой от подруги, когда возле дома на нее набросились три собаки. Мать школьницы выбежала на улицу, услышав крики дочери.

«Собаки напали на нее, сильно лаяли и раздирали куртку. Но не укусили ее. Я взяла палку и прогнала их», — рассказала женщина.

Физически девочка не пострадала, но после нападения она боится выходить на улицу одна. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае сторожевой пес напал на двух сестер на автостоянке и чуть не разодрал их. После этого обе женщины попали в больницу с рваными ранами. Отмечается, что алабая на парковке держит его владелец — собака была привязана к столбу и сорвалась.

Ранее бездомная собака набросилась на новосибирскую воспитательницу, когда та шла с работы.

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