Российским школьникам рассказали о направлениях развития искусственного интеллекта

Российским школьникам 18 ноября в рамках урока «Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия» цикла занятий «Разговор о важном» рассказали о главных направлениях развития искусственного интеллекта (ИИ) и его пользе для человека.

Отмечается, что партнером урока выступил Сбер. Специалисты банка вместе со СберКотом рассказали ребятам, как ИИ помогает решать творческие задачи. Так, им объяснили, как технологии помогают генерировать разные образы и эмоции при синтезе голоса кота.

«Возможности AI при создании эмоционального интеллекта позволили сделать из СберКота настоящего цифрового инфлюенсера и амбассадора Сбера», — говорится в сообщении.

Кроме того, школьникам рассказали, как команда Sber Metaverse Tech создает технологии для оживления и автоматизации цифровых инфлюенсеров. Также на уроке продемонстрировали реальную студию, где собраны самые передовые решения компании, позволяющие создавать цифровых двойников человека. Отмечается, что подобные аватары используются в играх, кино и рекламе.

Помимо этого, участникам урока продемонстрировали возможности современных нейросетей, например, создание текстов, изображений, видео, 3D-моделей, звуков и целых песен. Также им рассказали, что нейросети умеют распознавать объекты на изображениях и видео, переводить текст на разные языки и многое другое.

Руководитель научной группы Sber AI Research и управляющий директор по исследованию данных Сбера Денис Димитров рассказал, что сейчас в банке есть набор AI-инструментов, таких как GigaChat или Kandinsky, которые можно использовать для решения подобных задах.

По его словам, ИИ-технологии уже на текущий момент полезны и применяются в разных областях человеческой деятельности, например, в медицине, бизнесе, творчестве, математике и в целом в повседневной жизни.