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В Краснодаре сосед избил пенсионерку и ее дочь из-за плача ребенка

В Краснодаре мужчина напал на соседей из-за плача ребенка

В Краснодаре соседи подрались из-за плача ребенка, мужчина напал на пенсионерку и ее дочь, у обеих ушибы и гематомы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичный Краснодар».

Инцидент произошел в ЖК на улице Душистой и попал на видео, автор ролика утверждает, что сосед напал на нее и ее 77-летнюю мать и нанес им побои.

Причиной конфликта якобы стал плач ребенка, который мешал мужчине отдыхать. По данным портала «Кубань24», конфликт между женщинами и соседом длился несколько недель, мать ребенка спустилась к мужчине, чтобы разобраться. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, к которой присоединилась и пенсионерка.

«Заявительница, мать ребенка, и ее дочка в настоящее время находятся в медицинском учреждении на лечении. После выписки ее направят на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени причиненного вреда здоровью», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Мужчина подал встречное заявление, в котором указал, что женщины сами провоцировали конфликт и разорвали на нем одежду. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тамбовской области прохожие отбили мужчину от соседа, который напал на него с косой.

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