В Москве пройдет конгресс для представителей MICE-индустрии из стран БРИКС

В Москве продолжается регистрация участников на международный конгресс для профессионалов индустрии делового туризма Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. Об этом на MICE Excellence Forum рассказал председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Конгресс будет проходить 16 и 17 декабря в Москве. В нем примут участие более 1000 представителей MICE-индустрии из стран БРИКС, в том числе России, Китая, Индии, Бразилии и Эфиопии.

Как подчеркнул Козлов, MICE-сегмент является важным драйвером экономики города, которому Москва уделяет особое внимание. По его словам, на сегодняшний день в столице деловой туризм составляет примерно 1/7 от общего объема туристического потребления. Он уточнил, что по итогам 2023 года его доля составила порядка 175 млрд из 1,3 трлн руб.

«К 2030 году мы планируем рост туристической сферы более чем в 2 раза, в том числе — увеличение числа бизнес-гостей, которых в 2023 году было 3,7 млн, до 8 млн. И большую роль в этом должно сыграть расширение международных экономических связей, в первую очередь — с нашими ближайшими партнерами по БРИКС», — отметил Козлов.

Отмечается, что ключевой темой конгресса в этом году станет «Глобальные вызовы и тренды MICE-отрасли: на пути к устойчивому развитию через призму опыта и знаний стран БРИКС». Программа мероприятия будет представлена тремя тематическими треками.

Первый посвящен эффективному маркетингу территорий в сфере MICE, а также развитию конгрессно-выставочной инфраструктуры. Второй трек отвечает на вопросы по применению креативного подхода, нестандартных решений в организации мероприятий. В сессиях третьего тематического трека обсудят технологические тренды в отрасли, в том числе использование больших данных и искусственного интеллекта в сфере MICE.

Как уточнили в комитет по туризму города Москвы, для укрепления международных связей столица России организовывает бизнес-миссии, представляет туристический потенциал на отраслевых выставках, организует собственные международные мероприятия для профессионалов туриндустрии, создает проекты, ориентированные в том числе на зарубежного туриста.

Отмечается, что содействие развитию делового туризма стало важным направлением работы комитета. Так, для удобного взаимодействия города и туристической отрасли был создан отраслевой портал Russpass.Бизнес. Там можно ознакомиться с программой и подать заявку на участие в конгрессе.