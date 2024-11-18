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В Якутске на перекрестке сгорел маршрутный автобус

В центре Якутска полностью выгорел пассажирский автобус

В Якутске пассажирский автобус загорелся во время движения, транспорт выгорел полностью. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова, во время движения загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сняли пылающий транспорт на видео. По данным республиканского МЧС, пассажиров в автобусе не было, пострадавших нет.

Предварительная версия возгорания — короткое замыкание. На место случившегося срочно направилась бригада спасателей в составе 10 человек на двух машинах. Огонь удалось ликвидировать, «ПАЗ» выгорел полностью. Как сообщили в МКУ «Городская дорожно-транспортная служба», до выезда на маршрут транспорт прошел предрейсовый осмотр.

До этого сообщалось, что «Газель» протаранила пассажирский автобус на юге Москвы, пострадали 11 человек, в том числе ребенок.

Ранее переполненный автобус вспыхнул на трассе под Петербургом.

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