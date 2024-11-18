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Угонщики похитили пикап и квадроцикл из резиденции британских монархов

Sun: двое преступников угнали с территории Виндзорского замка пикап и квадроцикл

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Shutterstock

С фермы, расположенной на территории Виндзорского замка, резиденции британских монархов, неустановленные преступники угнали автомобиль и квадроцикл. Об этом сообщает газета Sun.

По имеющимся сведениям, в октябре двое злоумышленников в масках перелезли через почти двухметровый забор и угнали пикап и квадрокоптер. При этом преступники протаранили входные ворота, которые затем пришлось менять.

Во время совершения преступления в соседнем коттедже Аделаида пребывали наследник британского престола принц Уильям с супругой Кэтрин и тремя детьми.

Причиной случившегося газета назвала вызванный малочисленностью полиции недостаточный уровень охраны королевской резиденции. В настоящее время преступники не задержаны и даже не установлены. Правоохранительные органы ведут их розыск.

13 февраля британское издание Daily Mail со ссылкой на источник сообщило, что герцогиня Меган Маркл ревновала своего мужа, принца Гарри, к принцессе Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри хотят переехать поближе к Голливуду.

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