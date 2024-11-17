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Более 4700 семей России поддержали всероссийскую акцию «БумБатл»

Более 4700 семей России поддержали всероссийскую акцию «БумБатл»

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Акция «Бумбатл»

В Год семьи более 4700 семей России поддержали всероссийскую акцию «БумБатл», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экология», сообщили организаторы.

Победителей семейной номинации объявили во Всемирный день вторичной переработки. Лидером по количеству сданного вторсырья стала семья Пивульских из Московской области – им удалось собрать больше 4 тонн и 700 кг бумаги. Общие итоги акции подведут 18 ноября.

Финальное мероприятие 5-го сезона акции «БумБатл» прошло в Москве. В Центральном детском магазине участники смогли сдать последние килограммы макулатуры для «БумБатла», поучаствовать в «бумажном фестивале» с цирковыми артистами, обменять 16 кг макулатуры на билеты в Московский театр мюзикла, а также пообщаться с актером, амбассадором акции Михаилом Башкатовым.

«Чем больше бумаги мы вместе соберем и сдадим на переработку, тем больше деревьев сохраним от вырубки. Это и доброе дело, и полезное занятие для всей семьи», – отметил Михаил Башкатов.

Участникам мероприятия удалось собрать более 100 кг макулатуры.

По словам сопредседателя Движения «Экосистема» Андрея Руднева, многие участники выразили желание присоединиться к проекту в следующем году.

««БумБатл» с каждым годом собирает все больше эковолонтеров, мы рады наблюдать такой результат! Активисты Движения «Экосистема» стараются создать все условия, чтобы процесс сдачи макулатуры в рамках акции был максимально интересным и вовлекающим для всех возрастных категорий, финальное мероприятие 15 ноября в Москве – яркий тому пример», – подчеркнул Андрей Руднев.

«БумБатл» проводится в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России.

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