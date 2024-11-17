Машина с тремя людьми провалилась под лед в Иркутской области

В Бодайбо Иркутской области машина с тремя людьми провалилась под лед на реке Витим, одного из пассажиров легковушки спасти не удалось. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в ночь на 17 ноября, водитель автомобиля Toyota Premio решила срезать путь и выехала на лед реки Витим. В 20 метрах от берега транспортное средство, в салоне которого находились три человека, в считанные минуты погрузилось в воду.

Водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из тонувшего автомобиля, еще один пассажир — 31-летняя женщина ушла на шестиметровую глубину вместе с машиной.

Как отметили в МЧС, толщина льда в месте провала составляет около 10 см, на берегу установлены знаки, запрещающие выезд на лед. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Дагестане грузовик упал с высоты 65 метров и разбился. Трое братьев и односельчанин ехали на «ЗИЛе-131» по дороге в Цунтинском районе. 25-летний водитель не справился с управлением, грузовик рухнул с обрыва. Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальные пассажиры сейчас находятся в больнице.

Ранее машина с двумя детьми ушла под воду в Нижегородской области.