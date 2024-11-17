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Школьникам ЦФО рассказали о привлекательности вузов Дальнего Востока

Школьникам ЦФО рассказали о привлекательности вузов Дальнего Востока

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«Дни регионов Дальнего Востока в Москве»

В Москве в Государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в рамках Форума школьников, посвященного образовательным и карьерным возможностям Дальнего Востока, старшеклассникам были представлены стипендиальные программы, направленные на привлечение талантливых студентов, сообщили организаторы.

Руководитель Представительства губернатора и правительства Камчатского края при правительстве РФ Евгений Власов отметил, что президентом РФ объявлен курс на развитие Дальнего Востока, который предлагает множество преференций и возможностей для самореализации. Он также упомянул о программах, таких как «Земский доктор» и «Земский работник культуры», которые получают дополнительное финансирование для создания комфортных условий для работы и учебы в регионе.

Елизавета Ильина, ответственный секретарь приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, рассказала школьникам о высоком качестве образования в университете и удобных условиях проживания в общежитиях. С этого года в регионе введена стипендия имени адмирала Невельского для студентов с высокими результатами ЕГЭ, размер которой составляет 30 тысяч рублей в месяц.

Валерия Читадзе, главный специалист отдела развития профессионального образования министерства образования Магаданской области, рассказала о повышении государственной академической стипендии до уровня прожиточного минимума. Она отметила, что в настоящее время размер стипендии составляет 22 220 рублей, что делает образование более доступным для молодежи региона.

Форум школьников проходит в Москве в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», организованного при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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