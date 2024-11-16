В Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора в Краснодаре прошел отчетный сбор Кубанского казачьего войска, на котором казаки подвели итоги работы за 2024 год и определили задачи на будущее, сообщается в Telegram-канале войска.

Как отметил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, зачитывая текст телеграммы помощника президента России, председателя совета при президенте по делам казачества Дмитрия Миронова, «Кубанское казачье общество объединяет многие поколения патриотов, которые любят родную землю».

«Сегодня кубанские казаки с честью решают ответственные задачи в ходе специальной военной операции, являются примером стойкости и героизма», — сказал он.

Также заместитель полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба отметил, что казаки должны сохранять единство.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, казачество помогает сохранять традиции предков.

«Казачество играет важную роль в развитии Кубани. В дальнейшем Кубанское казачье войско должно становиться еще сильнее и развивать новые направления деятельности», — сказал он.

Также в мероприятии приняли участие войсковой атаман Александр Власов, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов и другие.