Школьникам в Подмосковье рассказали о правилах безопасности на железной дороге

С начала учебного года в Подмосковье прошло более 1,5 тыс. открытых уроков для школьников в рамках комплекса мероприятий по снижению смертности на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На уроках учащимся в интерактивном формате рассказывают о правилах безопасности на железной дороге и на платформе.

Родителям также порекомендовали проводить беседы с детьми о правилах безопасности на железной дороге; напомнить, что нельзя отвлекаться на телефон, слушать музыку в наушниках, находясь рядом с ж/д путями. Следует ожидать поезд, стоя на безопасном расстоянии от края платформы, пользоваться только оборудованными пешеходными переходами на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что не приближается поезд.