Старшеклассникам рассказали, какие специалисты востребованы на Дальнем Востоке

В рамках Форума школьников, который проходит как часть фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», представители крупных компаний и вузов рассказали старшеклассникам о карьерных возможностях.

В частности, Александра Семиз, начальник отдела социальных проектов Дальневосточного морского пароходства, представитель крупнейшего морского перевозчика, отметила, что Дальневосточный регион становится центром притяжения для специалистов.

«Говоря о карьерных возможностях для молодежи, нужно отметить, что Приморский край нуждается в специалистах технического профиля для работы в терминалах и офисах. Это не только юристы и финансисты, но и экологи, которые занимаются охраной окружающей среды и разработкой экологических программ. Таким образом, для каждого школьника найдется подходящая профессия на Дальнем Востоке», — рассказала Семиз.

В качестве примера была рассмотрена Магаданская область, где основной является горнодобывающая отрасль.

Татьяна Якунина, консультант отдела профессионального образования Министерства образования Магаданской области, рассказала, что в Магадане расположены уникальные месторождения полезных ископаемых, включая золото и другие драгоценные металлы, что делает регион важным центром для специалистов в области горного дела.

«Для подготовки кадров в горнодобывающей отрасли и других сквозных профессиях, таких как повара и информационные технологии, в регионе функционируют специализированные образовательные учреждения. Каждая специальность, предлагаемая этими учреждениями, уникальна и не реализуется в других учебных заведениях. Это позволяет выпускникам получить востребованные навыки, которые соответствуют требованиям местного рынка труда», — отметила Якунина.

Форум школьников проходит в Москве до 15 ноября в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», организованного при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».