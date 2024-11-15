На форуме «Цифраправа» обсудили актуальные юридические проблемы цифровой экономики

Мнение, что все вопросы регулирования цифровой экономики уже решены, далеко от истины. Об этом на форуме для юристов и представителей ИТ-бизнеса «Цифраправа» рассказал управляющий партнер юридической компании ЭБР, сооснователь Moscow Digital School Александр Журавлев.

По его словам, сейчас идет поиск сбалансированных решений проблем, связанных с регулированием искусственного интеллекта, данных, а также маркетплейсов и других сегментов цифровой экономики.

В свою очередь, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин напомнил, что реестр отечественного ПО заработал 1 января 2016 года.

«Сегодня он насчитывает уже свыше 23 тыс. решений по всем классам ПО. Вместе с тем мы наблюдаем последовательное усиление ответственности руководителей компаний за срыв сроков перехода на отечественное ПО», — сказал эксперт

Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян подчеркнул, что в развитии цифровой экономики есть масса моментов, которые необходимы с точки зрения технического регулирования и саморегулирования. Он считает, что это является показателем зрелости отрасли.

«Это уровень того, что отрасль стала зрелой, когда она стала сама говорить о том, что нужно слушать регулятора, нужен общий принцип работы, нужно одобрение того, что этим процессом надо заниматься. И я вижу массу инициатив со стороны и Ассоциации Больших Данных, Альянса в сфере искусственного интеллекта и многих других организаций, которые вошли в этот процесс», — сказал он.

Как рассказал руководитель налоговой практики юридической компании «ЭБР» Игорь Грибков, увеличение налога на прибыль до 5% для аккредитованных организаций не только увеличит налоговую нагрузку, но и привлечет интерес налоговых органов к документальному оформлению сделок, особенно к расходным и внутригрупповым операциям.

«Введение прогрессивной шкалы НДФЛ изменяет текущие ставки, но делает более актуальным вопрос верной квалификации отношений с исполнителями. А изменения в УСН по НДС приведут к тому, что многие ИТ-компании, использующие этот режим, будут получать от налоговой требования в связи с работой системы АСК НДС-2», — уточнил он.