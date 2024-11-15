Число поездок на самокатах Яндекса выросло на 85%

Общий парк самокатов Яндекс Go по итогам сезона превысил 65 тыс. и увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба компании.

В Яндекс Go отметили, что больше половины пользователей сервиса в этом сезоне впервые воспользовались средством индивидуальной мобильности (СИМ), а число поездок увеличилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также в прошлом сезоне на один самокат в среднем приходилось 5 поездок в день, а в этом сезоне – 7 поездок.

Больше 40% поездок, по данным Яндекс Go, совершались в утренние и вечерние часы пик, а средняя длительность поездки составляла 10 минут.

Для более длительных поездок жители Москвы чаще выбирали велосипеды, а среднее время составляло 17 минут.

В Яндекс Go отметили, что 99,9% поездок в кикшеринге прошли без происшествий. В среднем какие-либо инциденты происходят в 1 из 60 тыс. поездок. Самой частой причиной происшествия во время пользования кикшерингом становится нарушение ПДД или правил сервиса.

В этом сезоне в целях повышения безопасности Яндекс Go расширил программу обучения ПДД, установил на всех своих СИМ укрупненные номера, увеличил штрафы за серьезные нарушения, а также начал разрабатывать дополнительные велополосы совместно с другими операторами кикшеринга.

В сезоне 2025 года Яндекс Go инвестирует более 200 млн в развитие безопасности отрасли. В компании отметили, что с 2022 года Яндекс Go вложил в это направление 380 млн рублей.